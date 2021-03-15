Для брянского клинико-диагностического центра закупят новый томограф

Из областного бюджета выделили 40 миллионов рублей на покупку компьютерного томографа в брянский клинико-диагностический центр. Соответствующее распоряжение подписали еще 1 марта. Об этом объявили на последнем заседании оперативного штаба в областном правительстве.

Сейчас КТ-обследование грудной клетки брянцам, у которых есть признаки внебольничной пневмонии, проводят в четырех круглосуточных центрах. Всех аппаратов компьютерной диагностики в регионе - 21. При первой областной больнице работает колл-центр.

Ковид-пациентам, которые лечатся от коронавируса на дому, отпустили лекарств на 101,1 миллиона рублей. Из них 70 миллионов рублей - это деньги федерального бюджета, остальные - областного.

- Все необходимые лекарственные препараты по контракту уже поставлены на склад и распределяются по поликлиникам и КТ-стационарам, - добавляют в оперштабе.

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