В Брянске 27-летнего водителя осудили за пьяное ДТП. В суде установили, что в январе этого года он пьяным сел за руль автомобиля ВАЗ. На проспекте Московском в районе дома 158 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги на газон «Кольца Мясокомбината» и наехал на электроопору.

Во время ДТП его другу, который сидел на пассажирском кресле, был причинен тяжкий вред здоровью.

В суде виновник ДТП признал свою вину, извинился перед пострадавшим, загладил вред, причиненный преступлением. Потерпевший извинения принял.

- С учетом смягчающих обстоятельств, суд приговорил автомобилиста к трем годам лишения свободы сроком с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Отбывать наказание мужчине придется в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

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