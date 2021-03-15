Брянец за неуплату алиментов отправится в колонию строгого режима

В брянском Севске 37-летнего мужчину приговорили к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за неуплату алиментов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В брянском Севске 37-летнего мужчину приговорили к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за неуплату алиментов.

Жителя села Доброводье и раньше привлекали к административной ответственности, однако он по-прежнему уклонялся от уплаты алиментов без уважительных на то причин.

- Общая задолженность неуплаченных алиментов составила 75 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Суд приговорил виновного к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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