Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Брянск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Брянск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество15 марта 2021 11:38

Брянец за неуплату алиментов отправится в колонию строгого режима

Задолженность составили 75 тысяч рублей
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий

В брянском Севске 37-летнего мужчину приговорили к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за неуплату алиментов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В брянском Севске 37-летнего мужчину приговорили к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за неуплату алиментов.

Жителя села Доброводье и раньше привлекали к административной ответственности, однако он по-прежнему уклонялся от уплаты алиментов без уважительных на то причин.

- Общая задолженность неуплаченных алиментов составила 75 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Суд приговорил виновного к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».