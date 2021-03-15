Долги по зарплате на машзаводе в Новозыбкове пообещали погасить в апреле-мае

Зарплатные долги на машиностроительном заводе в брянском городе Новозыбков планируют погасить в апреле-мае текущего года. Об этом заявил заместитель губернатора Николай Лучкин во время личного приема 12 марта.

Прием проходил в здании НМЗ. К заместителю губернатора туда пришли три человека. Еще десять горожан поучаствовали в аналогичном приеме в администрации, сообщает местная газета «Маяк».

- В ближайшее время часть зарплаты начнет поступать бывшим работникам Новозыбковского машзавода, - отметил Николай Лучкин. - Основные платежи должны быть в апреле-мае, после завершения аукциона. Ситуация находится на контроле регионального правительства.

Напомним, завод в Новозыбкове проходит процедуру банкротства. Там пытаются реализовать имущество предприятия. Объект может стать площадкой под промышленный парк, куда пытаются привлечь инвесторов.

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