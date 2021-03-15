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Общество15 марта 2021 11:22

В Брянске по улице 22-го Съезда КПСС перекроют движение

Временное ограничение связано со строительством ливневки
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Бежицком районе Брянска с 22.00 15 марта до 5.00 16 марта перекроют движение по улице 22-го Съезда КПСС.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Бежицком районе Брянска с 22.00 15 марта до 5.00 16 марта перекроют движение по улице 22-го Съезда КПСС от улицы Ростовской до улицы Ульянова.

Временное ограничение движения связано со строительством ливневой канализации. Место работ можно будет объехать по улице Ростовской, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Водителей просят быть внимательными при проезде через указанный участок дороги.

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