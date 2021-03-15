В Брянске отремонтируют два железнодорожных вокзала в 2021 году

На двух железнодорожных вокзалах Брянска в 2021 году обновят и модернизируют инфраструктуру. Фото: Анна ЛЕВКИНА

На двух железнодорожных вокзалах Брянска - в Фокинском и Володарском районах - в 2021 году обновят и модернизируют инфраструктуру.

На «Брянск-Льговском» планируют завершить капитальный ремонт. В частности, на объекте заменят инженерные сети, отремонтируют все внутренние помещения (как подчеркивается, с использованием экологических материалов), фасад здания облицуют плиткой, установят подсветку. Также выполнят благоустройство на прилегающей территории.

На «Брянск-Орловском» в Володарском районе продолжат капремонт платформ. На второй и четвертой площадках заменят бетонные блоки бортов и асфальтное покрытие, смонтируют светодиодные светильники, установят специальные предупреждающие указатели для незрячих пассажиров.

Кстати, новый асфальт получат и три платформы в области – в Клинцах, Новозыбкове и Фокине.

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