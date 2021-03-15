В Брянске с начала 2021 года под колеса автомобиля попали 12 школьников

В Брянске с начала этого года зарегистрировали 12 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 18 лет. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянске с начала этого года зарегистрировали 12 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 18 лет. В результате травмы получили 5 несовершеннолетних пешеходов, сообщают в ОГИБДД УМВД России по городу Брянску. Число происшествий с участием детей выросло на 66,7 процента. Сотрудники Госавтоинспекции предотвратили большее 100 фактов нарушений Правил дорожного движения школьниками, не достигшими 16-летнего возраста.

В семи случаях водители сбивали школьников. Причем в трех случаях ДТП происходили из-за несоблюдения детьми правил дорожного движения. Так, в марте 2021 года четверо школьников попали под колеса автомобиля. Двое из них получили ранения.

- Большинство ДТП с участием детей-пешеходов происходят в примерно одинаковых, повторяющихся ситуациях, так называемых «дорожных ловушках», - говорят в городской автоинспекции. - В преддверии наступающих весенних каникул сотрудники ГИБДД посетили школы, где провели практические занятия и инструктажи с учениками о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, показали видеоматериалы с наиболее характерными детскими ошибками на дорогах, разъяснили последствия игнорирования ПДД.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают участников дорожного движения не проходить мимо ребят, нарушающих Правила дорожного движения. Водителям рекомендуют быть особенно внимательными, проезжая вблизи детских учреждений и игровых площадок, так как перед автомобилем в любую минуту может внезапно появиться ребенок. Родителям нужно соблюдать правила перевозки несовершеннолетних пассажиров.

Кроме того, сотрудники ГИБДД рекомендуют родителям контролировать каникулярный досуг своих детей и не оставлять их без присмотра вблизи дорог.

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