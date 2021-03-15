На брянских дорогах поймали полсотни пьяных водителей за неделю

53 случая нетрезвой езды зафиксировали в Брянской области за неделю – с 8 по 14 марта, сообщают в УГИБДД по региону.

В 23 случаях автомобилисты не скрывали свою нетрезвость. Остальные - отказались проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Нашлись и те, кто сел пьяным за руль повторно. На нарушителей завели уголовные дела. Теперь фигурантам грозит до 300 тысяч рублей штрафа, длительные обязательные работы либо же до двух лет колонии.

93 раза с дорог удаляли пьяных пешеходов. Еще в 76 случаях родители перевозили детей без специальных кресел: на них составили протоколы об административном правонарушении.

Всего за семь дней в регионе зарегистрировали 144 ДТП-«железок» - то есть без пострадавших.

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