В ДТП под брянским Суражом погибла 21-летняя девушка

21-летняя девушка погибла в дорожно-транспортном происшествии в Суражском районе ночью в воскресенье, 14 марта. На скорости ВАЗ влетел в столб, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Трагедия произошла около трех часов ночи на 24-м километре автодороги Клинцы-Сураж.

По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106, двигаясь из Суража в направлении Клинцов, не справился с управлением. Он вылетел на правую обочину, где врезался в опору стационарного уличного освещения (иными словами, фонарный столб).

- Девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия, - уточняют в Госавтоинспекции. - Также пострадал 17-летний пассажир. У него медики диагностировали «перелом фаланги второго пальца стопы правой ноги, ссадины лица и правого колена». Юношу отпустили на домашнее лечение.

Кстати, в момент ДТП несовершеннолетний не был пристегнут ремнем безопасности.

По факту автоаварии полицейские проводят проверку.

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