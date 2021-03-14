Стали известны травмы пострадавших в ДТП на Горбатова в Брянске

Одному из двух пострадавших в ДТП на улице Горбатова в Брянске поздно вечером в субботу, 13 марта, потребовалась госпитализация. Уточненную информацию о травмах обоих распространила региональная Госавтоинспекция.

У 36-летнего водителя автомобиля «Лада Ларгус» медики диагностировали «перелом вертлужной впадины без смещения». Это нарушение целостности таза в области суставной ямки тазобедренного сустава. Мужчину положили в больницу.

Пассажира легковушки отпустили на домашнее лечение. У 31-летнего брянца – «скальпированная рана лобной области справа, растяжение связок левого лучезапястного сустава». В момент ДТП он не был пристегнут ремнем безопасности.

Напомним, ДТП произошло около одиннадцати часов вечера в Советском районе. Его спровоцировал 33-летний водитель автомобиля «Опель Зафира». Пьяный мужчина, следуя со стороны улицы Советской в сторону Бежицкой, выехал на полосу встречного движения. И врезался в «Ладу».

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