Стартовала продажа билетов на летние авиарейсы Брянск-Краснодар

Стартовала продажа авиабилетов по направлению «Брянск-Краснодар» на летний период. Информация об этом появилась в неофициальной сетевой группе международного аэропорта «Брянск» в воскресенье, 14 марта.

Перелеты будет осуществлять компания «Азимут». Регулярность рейсов в столицу Кубани составит два раза в неделю - по средам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону начинается от 1980 рублей.

Напомним, на днях стартовала продажа летних билетов в Крым и Волгоград.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».