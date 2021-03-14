Из горящей квартиры в Дятьковском районе спасли человека

Из горящей многоэтажки в Дятьковском районе спасли 52-летнего мужчину. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Одного человека спасли во время пожара в Дятьковском районе в воскресенье, 14 марта. Горела квартира в многоэтажке поселка Старь, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пожар зафиксировали около половины десятого утра. К месту ЧП – на улицу Комарова указанного населенного пункта – выехали расчеты двух пожарных частей.

По прибытию выяснилось, что возгорание произошло на третьем этаже пятиэтажного дома.

– На тушении работали два ручных пожарных ствола, звено газодымозащитной службы, –уточняют в чрезвычайном ведомстве. – Личный состав пожарно-спасательных подразделений спас одного человека.

Пожар ликвидировали в 09.52. В нем никто не пострадал. Причину пожара позже назовут эксперты.

Как стало известно "Комсомольской правде" в Брянске" спасенный в пожаре - это мужчина. Ему 52 года.

Кстати, аналогичный пожар произошел ночью 14 марта в Брянске. Горела квартира четырехэтажки в Советском районе. Один человек пострадал. Его выведи спасатели на свежий воздух.

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