В ночном пожаре в Советском районе Брянска пострадал один человек

Ночью 14 марта в Советском районе Брянска горела квартира многоэтажного жилого дома. В огне пострадал один человек, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пожар зафиксировали в 01.11 – поступил звонок оперативному дежурному. Уточнялось, что возгорание произошло в четырехэтажке по улице 3-го Июля.

К месту ЧП выезжали две пожарные автоцистерны и автолестница. Работало звено газодымозащитной службы.

- В 01.31 пожар локализовали, спустя три минуты - ликвидировали открытое горение, в 01.50 - потушили полностью, - уточняют в брянском главке МЧС. - Один человек пострадал. Его спасатели вывели на свежий воздух.

Причину пожара установят эксперты.

Всего за последние сутки в регионе потушили пять техногенных пожаров. Также специалисты ведомства один раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП.

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