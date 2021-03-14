За сутки коронавирус диагностировали 80 брянцам

В брянских лабораториях выполнили 1353 теста на коронавирус за сутки.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
80 жителям Брянской области диагностировали коронавирусную инфекцию в последние сутки. Обновленную статистическую информацию обнародовал региональный оперативный штаб утром в воскресенье, 14 марта.
Всех заболевших на Брянщине теперь 34126. Из них 33360 человек - или 97,8 процента - уже выздоровели. Непосредственно накануне опасный диагноз сняли сотне пациентов.
А отчетный период не произошло новых смертей от ковида.
В лабораториях выполнили 1353 теста на коронавирус. А суммарное число исследований составило 477558.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».