В лобовом столкновении на Горбатова в Брянске пострадали двое

Фото: скриншот видео, опубликованного в сообществе "ЧП и ДТП Брянск"в соцсети "ВКонтакте".

Два человека пострадали при лобовом столкновении легковушек в Брянске поздно вечером в субботу, 13 марта. ДТП случилось на улице Горбатова в Советском районе, сообщают в УГИБДД по региону.

Предварительно установили, что столкновение спровоцировал 33-летний водитель «Опеля». Он двигался в сторону улицы Бежицкой и выехал на встречную полосу. А там, в свою очередь, находилась «Лада Ларгус».

- В автоаварии пострадали 36-летний водитель «Лады» и его 31-летний пассажир, - рассказывают в Госавтоинспекции. - Обоих доставили в медицинское учреждение для осмотра. По предварительной информации, виновник ДТП был пьян.

По факту происшествия полицейские проводят проверку.

Кстати, в соцсетях уточняют, что «Лада Ларгус» - это такси.

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