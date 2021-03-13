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Общество13 марта 2021 21:01

В брянских Клинцах прошла выставка охотничьих собак

Ее организовали на территории спасательной станции
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: информационно-деловой портал "Клинцы. Инфо".

Выставка охотничьих собак прошла в брянском городе Клинцы в субботу, 13 марта. За ее организацию отвечало местное общество охотников и рыболовов, сообщает портал «Клинцы. Инфо».

Действо развернулось на территории спасательной станции. Это в районе Стодольского озера.

Выставка начала свою работу в десять часов утра. Ее экспонатами были охотничьи собаки всех парод: лайка, гончая, норные, легавые и прочие.

Кстати, в конце марта в Брянске состоится выставка кошек «Забери меня домой». Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

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