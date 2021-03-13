Брянец Александр Большунов выиграл гонку на этапе кубка мира

Фото: Федерация лыжных гонок России.

Уроженец Брянской области Александр Большунов выиграл гонку на финальном этапе кубка мира в Швейцарии в субботу, 13 марта. Спортсмен бежал классический масс-старт на 15 километров.

Результат Александра - 34 минуты и 7,1 секунды. Вторым к финишу пришел норвежец Йоханнес Клебо, третьим - его соотечественник Пол Голберг. Серебряный призер гонки отстал от победителя на 18,4 секунды, бронзовый – почти на 19.

В воскресенье, 14 марта, спортсмены сразятся в гонке преследования на 50 километров. Бежать будут в свободном стиле. Начало – в 13.35 по московскому времени.

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