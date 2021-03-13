Число брянских ковид-заболевших превысило 34 тысячи

Общее число заболевших коронавирусом в Брянской области превысило 34 тысячи. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе утром в субботу, 13 марта.

Прирост новых случаев за сутки составил 82 или 0,24 процента. А количество выздоровевших достигло 33260 (+103). Новых смертей не произошло. Всех жертв ковида в регионе 267.

Сейчас Брянская область занимает 40-е место в России по общему числу инфицированных. Кстати, наши соседи – Курская, Орловская и Калужская области – находятся еще ниже. Заболевших там 32130, 31233 и 30962 соответственно. Это 46-я, 48-я и 49-я позиции рейтинга.

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