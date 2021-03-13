В Брянской области коронавирусом заболели еще 82 человека

82 жителям Брянской области диагностировали коронавирус в минувшие сутки. Такова официальная информация регионального оперштаба на утро субботы, 13 марта.

Общее число ковид-положительных на Брянщине достигло 34046. Из них 33260 человек уже победили инфекцию. Непосредственно накануне зафиксировали 103 выздоровления.

Брянская область находится на 40 месте в России по числу инфицированных жителей с начала пандемии. Суточный прирост заболеваемости составил 0,2 процента.

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