В Брянской области стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью»

В Брянской области стартует антинаркотическая акция«Сообщи, где торгуют смертью». Первый этап пройдет с 15 по 26 марта , сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Акция является всероссийской. Ее ежегодно проводят для того, привлечь общественность к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков. А также, чтобы собрать и проверить оперативно-значимую информацию.

В рамках акции УМВД России по Брянской области просит граждан сообщать в ближайшее отделение полиции или в УМВД России по Брянской области о фактах сбыта, хранения и транспортировки наркотиков по телефонам 8 (4832) 72-22-33, 102 или 112, или по адресу проспект Ленина,18.Сюда же следует сообщать и о наркопритонах.

Обращение можно направить через официальный сайт Управления УМВД России по Брянской области 32.мвд.рф, сайты территориальных отделов органов внутренних дел.

Возрастное ограничение 18+

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