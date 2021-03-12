В Навлинском районе бывший уголовник украл продукты у односельчанина. Проникнув в дом, вор забрал из холодильника тушенку, паштет. Также унес сахар и макароны.

Хозяин дома, 60-летний мужчина, обратился в полицию. Полицейские наши злоумышленника. Им оказался ранее судимый, безработный 56-летний местный житель.

-Мужчине предъявили обвинения по статье «Кража», - сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - По статье ему грозит лишение свободы сроком до шести лет. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

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