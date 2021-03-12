На производящих сыр и молоко брянских предприятиях строят очистные сооружения

На брянских предприятиях, производящих сыр и молоко, идет строительство очистных сооружений. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На брянских предприятиях, производящих сыр и молоко, идет строительство очистных сооружений. Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области усилит контроль за ходом работ, сообщили в пресс-службе Брянской областной думы.

На ТнВ «Сыр Стародубский» завершили монтаж технологического оборудования и провели «холодная» пуско-наладку. Сейчас здесь осуществляется трехэтапная очистка сточных вод, проверка системы электроснабжения. Запустить очистные сыроделы обязались до 1 апреля текущего года.

Предприятие ООО «Брасовские сыры» заключило контракт с ООО «КВИ Интернэшнл» на поставку технологического оборудования мощностью 700 кубических метров в сутки. До 26 апреля должен поступить комплект оборудования для системы обезвоживания осадков. На объекте закончили общестроительные работы, провели монтаж опорных конструкций и технологического оборудования. По информации руководства предприятия, примерный срок ввода в эксплуатацию очистных сооружений - июнь этого года.

ООО «Почеп-молоко» готовит проектную документации по строительству биологических очистных с пропускной способностью 300 метров кубических в сутки. Затем на предприятии пройдет комплекс строительно-монтажных работ. С февраля на объекте ведут работы по укреплению обваловки карт фильтрации. «Почеп-молоко» заверяет, что очистные сооружения будут готовы к запуску в четвертом квартале 2021 года.

В Брянской области в этом году планируют построить очистные сооружения в Навле. Также реконструировать очистные хотят и в Клетне. Намечают завершить реконструкцию механической очистки сточных вод канализационных очистных сооружений в Клинцах. Кроме того, в текущем году закончат возведение очистных в Почепском районе.

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