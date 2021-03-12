Житель Брянской области отработает 400 часов за повторную пьяную езду

В Брянской области осудили 21-летнего жителя Жуковского района. Его признали виновным в нетрезвом вождении.

Суд установил, что молодой человек попался пьяным за рулем не в первый раз. Он уже был судим за аналогичное преступление. Тогда его приговорили к обязательным работам, также его лишили водительских прав.

Несмотря на запрет, он вновь сел за руль автомобиля «Лада Калина» в нетрезвом виде. Молодого человека задержали в Жуковке на улице Калинина сотрудники Госавтоинспекции. Медицинское освидетельствование подтвердило у него алкогольное опьянение.

Виновного приговорили к 400 часам обязательных работ. Суд также лишил его права управления автомобилем на три года. Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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