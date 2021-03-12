Брянские автоинспекторы выявили 411 фактов нарушения ПДД водителями автобусов

В Брянске за последние два месяца этого года зафиксировали три ДТП с участием водителей пассажирского транспорта, в результате которых 7 человек получили травмы. Фото: "Брянский автобус".

В Брянске за последние два месяца этого года зафиксировали три ДТП с участием водителей пассажирского транспорта, в результате которых 7 человек получили травмы. При этом два ДТП произошло по вине водителей автобусов, которые не соблюдали правила дорожного движения. В итоге пострадали шесть человек.

Сотрудники ГИБДД предотвратили 411 фактов нарушения ПДД водителями автобусов, сообщают в группе «Брянский автобус».

Для того, чтобы обеспечить безопасность перевозок на пассажирском транспорте и предупредить аварии, в Брянске с 15 по 17 марта пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».

Автоинспекторы проверят легальность деятельности перевозчиков, согласование маршрутов перевозки с органами власти, наличие мест организованной стоянки автобусов и условий для предрейсового технического и медицинского осмотров. Обратят внимание и на соблюдение времени труда и отдыха водителей при управлении автобусами и в течение всего времени работы. Также проведут скрытый контроль на патрульных автомобилях.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».