В Брянске осудят черного копателя за незаконное хранение и изготовление оружия

В Брянске будут судить жителя Советского района. Его обвиняют в незаконном приобретении, хранении и изготовлении оружия и боеприпасов. По версии дознания, с 2019 по 2020 год мужчина вел раскопки в Навлинском районе в местах боев времен Великой Отечественной войны.

Черный копатель нашел более 20 тротиловых шашек, револьвер системы «Наган», ручную гранату РГД-33, более одной тысячи боеприпасов. Также мужчина самостоятельно сделал три нестандартных гладкоствольных огнестрельных оружия.

Оружие и боеприпасы он хранил у себя в квартире и в гараже. В ноябре 2020 года сотрудники полиции изъяли у него все запрещенные предметы. Уголовное дело на черного копателя рассмотрит Советский районный суд, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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