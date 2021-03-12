В Брянске уборку улиц и тротуаров от снега признали недостаточной

Брянская прокуратура проверила качество уборки улиц и тротуаров от снега и льда. Причиной проверки стали жалобы жителей в средствах массовой информации и в социальных сетях.

Ревизия выявила многочисленные нарушения по очистке автодорог от снега и снежных валов на отдельных участках дорог. Прокуратура внесла предписание директору городского дорожного управления и главе Брянской городской администрации.

В отношении комитета по жилищно-коммунальному хозяйству возбудили административное дело за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

Дело направили на рассмотрение в Советский районный суд, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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