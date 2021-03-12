В Брянске пьяный водитель пытался откупиться от сотрудников ДПС Фото: Евгения ГУСЕВА

В Брянске автоинспекторы в Бежицком районе поймали пьяного водителя. Это произошло ночью 11 января. Они его остановили. Чтобы избежать медицинского освидетельствования, 23-летний автомобилист дал сотрудникам ГИБДД взятку в размере 30 тысяч рублей. Деньги он положил в их автомобиле между инспекторами ДПС.

- Полицейские оказались от взятки и доложили о произошедшим в дежурную часть, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – На задержанного водителя завели уголовное дело. Его передали на рассмотрение в суд.

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