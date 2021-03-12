В Брянске Масленицу отменили из-за Пасхи и Радоницы

В Брянской области уличные гуляния на Масленицу отменили для того, чтобы под угрозой не оказались другие массовые праздники - Пасха и Радоница. Об этом рассказала главный санитарный врач региона Людмила Трапезникова на брифинге. Он прошел в региональном Роспотребнадзоре в четверг, 11 марта.

Журналисты поинтересовались, почему разрешили провести гонку "Лыжня России" две недели назад.

- «Лыжня России» – это не толпа, - сказала Людмила Николаевна. - Были команды, определенный порядок и прошло мероприятие, которое имеет всероссийское значение, и разрешать «Лыжню России» не было необходимости. Потому что это мероприятие включено в план Министерства спорта, определено постановлением правительства, согласовано с центральным аппаратом Роспотребнадзора, и там были требования определенные к проведению мероприятия.

А вот соблюсти эпидемиологические требования на Масленицу не получится. Это стихийное мероприятие, неуправляемое.

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