Брянский губернатор Александр Богомаз встретился со студентами вузов

Фото: "Брянская губерния".

Брянский губернатор Александр Богомаз встретился со студентами двух брянских вузов: БГТУ и БГИТУ. Заседание дискуссионных клубов прошло в Брянской инженерно-технологической академии и в Брянском государственном техническом университете. В них участвовал и председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот.

Первая встреча со студентами длилась три часа, вторая - четыре с половиной, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Студенты задавали главе региона вопросы, которые их волнуют. Они касались минимальной заработной платы, проблем общественного транспорта, экологии, ЖКХ и других. Губернатор предложил ребятам высказать свои мысли, как можно исправить ситуацию в лучшую сторону.

- Вы являетесь наследниками великой страны и великого поколения, - сказал Александр Богомаз. - Наши деды, прадеды, отцы собрали эту страну по крупицам. И если бы не пришел Владимир Владимирович Путин в 2000 году, страны бы сегодня не было. И вы должны быть ответственны за страну, вам здесь жить, вы должны ее сохранить.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».