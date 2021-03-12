В Брянской области с начала года составили 17 протоколов за разбитые дороги

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянской области с начала 2021 года составили 17 административных протоколов на неудовлетворительное содержание проезжей части. Пять из них находится на рассмотрении в судах. Они касаются дорог Брянска, Брянского и Суземского районов.

В Брянске по семи дорогам завели административное производство: это улицы Калинина, Урицкого, Менжинского, Кошевого, Коминтерна, Сталелитейная, проезд Московский. Один протокол касается автомобильной дороги местного значения в Клетне и два - дорог регионального значения в Брянском и Почепском районах.

В Брянске сотрудники ГИБДД выявили дефекты на 53 дорогах, которые капитально ремонтировали с 2016 по 2020 год. Всего обследовали 63 объекта. Подрядчикам выписали соответствующие акты, чтобы те привели их в нормативное состояние.

Кроме того, дефекты выявили еще на 21 улице в Брянске. Прокуратура готовит заявления в суды.

Из-за неудовлетворительного содержания дорог автоинспекторы выдали в этом году больше 100 предписаний. В 30 из них сроки исполнения пока не истекли, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

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