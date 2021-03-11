В Стародубском районе 29-летний мужчина до смерти избил знакомого

В Стародубском районе 29-летнего жителя осудили за убийство знакомого. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Стародубском районе 29-летнего жителя осудили за убийство знакомого. Установили, что в декабре 2019 года возле дома 58 «А» по улице Воровского в Стародубе пьяный мужчина до смерти избил приятеля. Он ударил его ногой в грудь и в живот. Знакомый от удара упал на землю. После осужденный бил его руками и ногами по различным частям тела. От полученных травм мужчина умер.

- Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным, - сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. - Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил виновного к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить потерпевшей стороне моральный и материальный ущерб в сумме больше 1 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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