Злынковский молочный комбинат оштрафовали на 700 тысяч рублей

В Брянской области нашли многочисленные нарушения на Злынковском молокозаводе. Дело рассмотрели по месту регистрации предприятия, в московском суде.

Напомним, специалисты Россельхознадзора неоднократно устанавливали, что продукция предприятия не соответствует требованиям техрегламентов. В частности, на анализ брали девятипроцентный творог, кефир массовой долей жира 3,2%, пастеризованное молоко массовой долей жира 3,2%, двадцатипроцентную сметану.

В образцах обнаружили растительные масла и жиры, несоответствие по жирно-кислотному составу, массовой доле белка, влаги, жира. Кроме того, в продукции нашли дрожжи, а также кишечную палочку.

Московский Арбитражный суд 26 февраля 2021 года назначил Обществу с ограниченной ответственностью «Злынковский молочный комбинат» 700 тысяч рублей административного штрафа.

Помимо этого, молокоперерабатывающему предприятию запретили выпуск опасной продукции. Виновных привлекли к административной ответственности, рассказали в Управлении Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

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