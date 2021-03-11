В пожаре в Погарском районе погибла 47-летняя женщина

47-летняя женщина погибла в пожаре в поселке Хутор Поперечный Погарского района в четверг, 11 марта. Подробности утреннего ЧП распространила пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

На полную ликвидацию пожара потребовалось четыре с половиной часа: возгорание зафиксировали в 09.25, а устранили в 13.26. Время потребовалось для проливки и разбора конструкций.

Напомним, частный дом горел по улице Луговой.

Всего в минувшие сутки в регионе зафиксировали пять техногенных пожаров.

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