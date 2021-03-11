В брянской Суземке построят мощную мусоросортировочную станцию. Фото: пресс-служба Брянской областной думы.

В брянской Суземке построят мощную мусоросортировочную станцию. Она сможет переработать 15 тысяч тонн отходов год.

Ее строительство должны были начать в прошлом году. Ее планируют соорудить до конца 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской областной думы.

Еще в прошлом году региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) планировал запустить в эксплуатацию сразу несколько комплексов по сортировке отходов - в Жуковском, Трубчевском, Суражском районах, Новозыбковском и Клинцовском городских округах Брянской области. Однако намеченное не выполнили.

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