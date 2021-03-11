В Володарском районе Брянска признали аварийными 28 домов

В Володарском районе Брянска признали аварийными 28 жилых домов. В минувшем году уже расселили дом №2 по улице Свободы. Владельцы квартир получили деньги или благоустроенное жилье.

В 2021 году собираются расселить дом №70А по улице Димитрова. А вот дом по улице Чернышевского, 80 уже освободили. Сейчас здание готовят к сносу.

В настоящее время специалисты делают необходимые документы для переселения нескольких домов по улицам Пушкина, Паровозной, Локомотивной и Красной Гвардии, рассказали в пресс-службе Брянского горсовета.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».