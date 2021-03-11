В пожаре в Погарском районе пострадал один человек

Один человек травмирован в пожаре в Погарском районе в четверг, 11 марта. На полную ликвидацию ЧП спасателям потребовалось четыре с половиной часа, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Пожар зафиксировали около девяти часов утра. Как оказалось, горит частный жилой дом по улице Луговой в поселке Хутор Поперечный. К месту ЧП оперативно выехали две пожарные машины.

- В 09.35 пожар локализовали, в 10.28 - ликвидировали открытое горение, в 13.26 - ликвидировали полностью, - уточняют в брянском главке МЧС.

Причину возгорания установят эксперты. Более подробной информации о пострадавшем в пожаре пока нет.

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