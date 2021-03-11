Трем новозыбковцам грозят сроки за хранение 4 кг наркотиков

В суд передали три уголовных дела о незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Фигуранты - жители брянского города Новозыбков в возрасте 49, 28 и 19 лет, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые обрывали дикорастущие кусты конопли. Ее впоследствии хранили и приготавливали к употреблению.

- Общий объем обнаруженных у троих преступников наркотиков составил более одного килограмма каннабиса (то есть марихуаны – Ред.) и почти трех килограммов наркотикосодержащих частей конопли.

В ходе следствия мужчины признали свою вину.

По существу уголовные дела рассмотрит Новозыбковский городской суд.

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