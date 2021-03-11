В Брянске на предприятии работнику задолжали 90 тысяч рублей

В Брянске на предприятии ООО «Эко-регион» работнику полгода не выплачивали зарплату. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Брянске на предприятии ООО «Эко-регион» работнику полгода не выплачивали зарплату. Задолженность за 6 месяцев 2020 года составила больше 90 тысяч рублей.

- Материалы передали в следственные органы, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – В результате завели уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации». Расследование контролирует прокуратура.

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