Прокуратура выбила брянскому инвалиду полмиллиона рублей на лекарство

В брянском городе Дятьково оставили без жизненно необходимого лекарства инвалида первой группы. В течение двух месяцев женщине пришлось покупать препарат за свой счет. Затраты превысили полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Прокурорская проверка установила, что заявительнице назначено применение дорогостоящих лекарственных препаратов врачебной комиссией.

- В интересах пациентки мы направили в суд исковое заявление о взыскании с регионального департамента здравоохранения суммы денежных средств, затраченных на приобретение жизненно необходимых лекарственных препаратов, - уточняют в надзорном ведомстве. - Суд это требование удовлетворил в полном объеме.

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