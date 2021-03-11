В брянском поселке Радица-Крыловка капитально отремонтируют две дороги

В брянском поселке Радица-Крыловка в этом году капитально отремонтируют две дороги по улице Ленина и Орджоникидзе. Фото: Евгения ГУСЕВА

В брянском поселке Радица-Крыловка в этом году капитально отремонтируют две дороги по улице Ленина и Орджоникидзе.

Общая протяженность участка составит два километра. Ремонт начнут от переулка Рабочего и завершат на пересечении с улицей Лесной.

Здесь положат новый асфальт, отремонтируют съезды. По обеим сторонам дороги построят тротуары. На отдельных участках нарастят водопропускные трубы.

Кроме того установят более 60 светодиодных светильников. На нескольких перекрестках установят мигающие светофоры типа «Т7». По окончании ремонта нанесут разметку термопластиком, установят новые дорожные знаки, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Улицы Орджоникидзе и Ленина представляют собой центральный въезд в поселок. Они переходят одна в другую и образуют единую магистральную дорогу местного значения. Обе улицы не ремонтировали более 12 лет.

В этом году в Брянске благоустроят 28 улиц. Уже прошли торги, определили подрядчиков.

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