Брянская певица Ольга Алексашкина записала саундтрек к сериалу «Угрюм-Река»

Фото: vk. com, сообщество "Департамент культуры Брянской области".
Брянская певица Ольга Алексашкина записала саундтрек и музыкальные фрагменты для сериала «Угрюм-Река», который вышел в эфир Первого канала 9 марта.
Ольга – руководитель народного фольклорного ансамбля «Макоша». Она же – заведующая отделом народного творчества областного методического центра «Народное творчество».
Певица участвовала в создании сериала в качестве консультанта по фольклору, уточняют в департаменте культуры Брянской области.
Драматический телесериал «Угрюм-река» – работа режиссера Юрия Мороза. Это первая полная экранизация одноименного романа Вячеслава Шишкова. Главные роли в нем сыграли Александр Горбатов, Юлия Пересильд и Александр Балуев.
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