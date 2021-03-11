Почти 100 брянцам большой стаж позволил выйти досрочно на пенсию

Почти 100 жителей Брянской области досрочно вышли на пенсию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почти 100 жителей Брянской области досрочно вышли на пенсию. Это произошло за два года действия нового пенсионного законодательства. Досрочно пенсию назначили за большой трудовой стаж, сообщили в пресс-службе регионального ПФР.

Большинство составили женщины. Их оказалось около 80 процентов. Отправится на пенсию на два года раньше нового установленного законодательства могут женщины и мужчины, имеющие трудовой стаж 37 и 42 года соответственно. Второе условие - индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 21.

Проверить заработанный на сегодня стаж можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР.

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