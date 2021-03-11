В брянских Бежичах сгорел частный жилой дом

Частный жилой дом сгорел в Бежицком районе Брянска вечером в среду, 10 марта. На полную ликвидацию ЧП потребовалось больше пяти часов, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

ЧП зафиксировали в 18.44 – поступил звонок оперативному дежурному. Уточнялось, что возгорание произошло во 2-м переулке Сельскохозяйственном в поселке Бежичи. По вызову выезжали расчеты двух пожарных частей.

Прибыв по вызову, огнеборцы обнаружили, что горение происходит внутри дома.

- На тушении работало три ручных пожарных ствола и три звена газодымозащитной службы, - уточняют в брянском главке МЧС.

В 19.26 пожар локализовали, в 19.41- ликвидировали открытое горение. И только в 00.00 - ликвидировали полностью.

- Когда объявляют локализацию открытого горения, а потом ликвидацию горения - это означает, что пожар почти потушен, огня нет, - прокомментировала «Комсомольской правде» в Брянске» начальник пресс-службы брянского МЧС Татьяна Сенина. - Потом проводят проливку и разбор конструкций. Это требуется для дальнейшего не возникновения горения, так как место пожара накалено и может тлеть. Лишь после этого объявляют полную ликвидацию.

Кстати, всего за сутки в регионе зафиксировали пять техногенных пожаров. А вот выездов на ликвидацию последствий ДТП не было.

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