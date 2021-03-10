Житель Брянского района за убийство знакомого получил 10 лет колонии

К десяти годам колонии приговорил суд 51-летнего жителя Брянского района, который в пьяной ссоре зарезал знакомого. Гособвинение по делу поддержал зампрокурора области Шойсорон Доржиев, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры.

Брянца признали виновным по статье "Убийство".

В суде установили, что мужчина расправился со знакомым в октябре прошлого года. Этому способствовали употребление спиртного и ссора.

- Осужденный нанес знакомому два удара ножом в грудь, а также удары в голову и тело. От полученных травм 48-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Отбывать срок виновный будет в колонии строгого режима. В законную силу приговор суда пока не вступил.