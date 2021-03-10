В брянскую стоматологическую клинику доставили заключенного под конвоем

В Брянской области 10 марта 2021 года в следственный изолятор №1 привезли заключенного, который транзитом по железной дороге следовал в другой регион. В изоляторе у арестанта обнаружили лицевую травму, требующую оперативного вмешательства.

Заключенного под конвоем отвезли в областную стоматологическую больницу, где он получил необходимую медицинскую помощь. Сейчас осужденный находится в СИЗО в удовлетворительном состоянии.

По факту получения осужденным травмы назначили служебную проверку, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

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