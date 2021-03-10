В брянском Мглине зампрокурора области выслушал просьбы жителей

В брянском Мглине заместитель прокурора области Руслан Коберник провел прием жителей района. Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В брянском Мглине заместитель прокурора области Руслан Коберник провел прием жителей района.

На прием к зампрокурора пришли семь человек. Их волновали вопросы соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, электроэнергетики, административного законодательства. Поступали обращения о несогласии с решениями органов следствия и дознания.

Руслан Коберник дал разъяснение по каждому вопросу. Решение письменных обращений он взял на контроль, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».