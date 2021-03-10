Работу сайта брянского Рорскомнадзора восстановили

Утром и днем 10 марта пользователи интернета отмечали низкую скорость работы соцсети Твиттер. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Восстановили работу сайта брянского Роскомнадзора. Утром и днем 10 марта пользователи интернета отмечали низкую скорость работы соцсети Твиттер.

В Роскомнадзоре эту проблему объяснили ограничением доступа к противоправному контенту.

Сайт самого Роскомнадзора внезапно перестал функционировать. Работа возобновилась только спустя 1,5 часа. Причины сбоя выясняют.

С такими же проблемами столкнулись брянцы при попытке зайти на сайт Следственного комитета по Брянской области.

Сейчас оба сайта работают.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».