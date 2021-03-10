В брянской Клетне опрокинулась иномарка, пострадал водитель

Вечером во вторник, 9 марта, в брянском поселке Клетня опрокинулась иномарка. Пострадал 28-летний автомобилист, сообщает УГИБДД по региону.

Автоавария случилась около половины десятого на улице Советской.

По предварительной информации, с управлением не справился водитель автомобиля «Хайма-219300». Он направлялся к выезду из райцентра.

- Для предотвращения ДТП 28-летний автомобилист применил экстренное торможение, в результате чего, не справившись с управлением, допустил опрокидывание, - рассказывают в Госавтоинспекции.

В ДТП пострадал один человек - сам водитель. Его с диагнозом ушиб левой руки отпустили на домашнее лечение.

Добавим, всего за сутки в регионе зарегистрировали два ДТП с пострадавшими. Различные травмы получили два человека.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».