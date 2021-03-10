На брянском предприятии бухгалтеру год недоплачивали зарплату

В Жирятинском районе Брянской области руководитель предприятия не выплачивал полностью зарплату бухгалтеру в течение года. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Жирятинском районе Брянской области руководитель предприятия не выплачивал полностью зарплату бухгалтеру в течение года.

Нарушение выявили во время прокурорской проверки в декабре 2020 года. По версии следствия, на протяжении года руководитель муниципального унитарного предприятия «Машинно-технологическая станция Жирятинского района» не платил бухгалтеру предприятия заработную плату в полном объеме. По этой причине перед работником сложилась задолженность на сумму больше 200 тысяч рублей.

- С целью возмещения материального вреда на принадлежащее предприятию имущество наложили арест, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Уголовное дело передали на рассмотрение в мировой суд Выгоничского района. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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