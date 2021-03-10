В Брянской области за сутки коронавирус выявили у 83 человек

В Брянской области за сутки коронавирус подтвердили у 83 человек. Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области за сутки коронавирус подтвердили у 83 человек. Справились с опасной инфекцией 78 пациентов. Смертельных случаев не зарегистрировали, сообщают в оперативном штабе 10 марта.

С начала пандемии в регионе ковид выявили у 33799 человек. Среди них 674 иногородних. Выздоровели 32952 брянца, умерли 263.В медлабораториях тесты на COVID провели больше 471 тысячи раз.

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